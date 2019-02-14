"Выбили страйк": на Донбассе силы ООС уничтожили ВОП боевиков с пулеметным расчетом

ПТРК Корсар

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в районе поселка Катериновка Луганской области, бойцы 54-й бригады уничтожили огневую точку боевиков.

"В районе поселка Катериновка Луганской области, одна из позиций российско - террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из ВОПов противника, практически не замолкал. Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар", пулемет вместе с расчетом был уничтожен. И наступила недолгая тишина", - написал волонтер Юрий Мысягин в подписи к видео.

"В ВСУ есть разные профи, в том числе по игре в боулинг. Страйки умеют выбивать отлично", - добавил Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ВСУ мощным ударом уничтожили блиндаж боевиков.