"Выбили страйк": на Донбассе силы ООС уничтожили ВОП боевиков с пулеметным расчетом

14 февраля 2019, 15:59

Бойцы ВСУ принудили боевиков к соблюдению мирных договоренностей.

ВСУ приняли на вооружение комплекс
ПТРК Корсар

В зоне проведения Операции объединенных сил на Донбассе, в районе поселка Катериновка Луганской области, бойцы 54-й бригады уничтожили огневую точку боевиков.

"В районе поселка Катериновка Луганской области, одна из позиций российско - террористических войск доставляла уж очень много дискомфорта. Пулемет "УТЕС" калибра 12,7 на одном из ВОПов противника, практически не замолкал. Для принуждения к соблюдению мирных договоренностей, в ситуацию пришлось вмешаться "спецам по игре в боулинг" из 54-й бригады. Первым же точно запущенным шаром под названием "Корсар", пулемет вместе с расчетом был уничтожен. И наступила недолгая тишина", - написал волонтер Юрий Мысягин в подписи к видео.

"В ВСУ есть разные профи, в том числе по игре в боулинг. Страйки умеют выбивать отлично", - добавил Мысягин.

Напомним, ранее сообщалось, что бойцы ВСУ мощным ударом уничтожили блиндаж боевиков.

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Донбасс боевики ВОП Корсар ООС
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