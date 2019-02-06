Бойцы ВСУ точным ударом нанесли сильный урон боевикам на Донбассе - штаб ООС

Момент атаки / штаб ООС

Бойцу ВСУ точным ракетным ударом уничтожили боевую машину боевиков на луганском направлении зоны Операции Объединенных сил на Донбассе.

Соответствующее сообщение было опубликовано представителями пресс-центра штаба ООС. Бронемашина боевиков под прикрытием минометов пыталась приблизиться к передовым позициям ВСУ − ради захвата наблюдательного поста на направлении "Сокольники-Крымское".

"Для отражения нападения наши военные задействовали дежурные огневые средства и противотанковое подразделение, которое осуществило пуск управляемой украинской ракеты ПТРК Стугна-П по вражескому бронированному объекту и уничтожило его вместе с экипажем", − заявили представители штаба ООС.

По имеющимся данным, боевики, кроме бронемашины, потеряли две человека убитыми и восемь − ранеными.

Напомним, ранее офицер ВСУ озвучил потерил боевиков "Л/ДНР" за январь.