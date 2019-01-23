"Самоликвидация, жертва снайпера": офицер "Штирлиц" раскрыл новые потери боевиков

На Донбассе ликвидированы еще три боевика, сообщил офицер ВСУ / Reuters

На Донбассе за несколько дней января были уничтожены три боевика, в частности, один самоликвидировался, а еще одного — ликвидировал снайпер под Широкино Донецкой области.

На востоке нашей страны террористы понесли новые потери с 19 по 22 января, сообщил офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его данным, на Донбассе 19 января самоликвидировался боевик Ярослав Шапочкин.

"...200 бригада (200-е — убитые ) 22.01.19 пополнилась очередным бойцом. Бондаренко "Зима" Дмитрий из Крыма", — сообщил офицер.

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Ранее Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе в ноябре воины операции Объединенных сил ответным огнем ликвидировали около 65 боевиков самопровозглашенных "ЛНР" и "ДНР", а приблизительно 90 — были ранены.