"Мина — в блиндаж": офицер ВСУ раскрыл новые потери боевиков на Донбассе

На Донбассе за несколько дней были ликвидированы 11 боевиков "ДНР", сообщил офицер украинской армии / Reuters

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе за несколько дней были уничтожены 11 боевиков самопровозглашенной "ДНР".

Террористы понесли потери в результате адекватного ответа украинских воинов, написал военный в Facebook.

По его словам, в результате попадания мины в блиндаж были уничтожены три боевика из "9 отдельного штурмового полка морской пехоты" псевдореспублики.

/ Скриншот с facebook.com/ukrop.bc

Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.