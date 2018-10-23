"Мина — в блиндаж": офицер ВСУ раскрыл новые потери боевиков на Донбассе

На востоке нашей страны уничтожены "мотострелки ДНР", сообщил военный.
Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что на Донбассе за несколько дней были уничтожены 11 боевиков самопровозглашенной "ДНР".
Террористы понесли потери в результате адекватного ответа украинских воинов, написал военный в Facebook.
По его словам, в результате попадания мины в блиндаж были уничтожены три боевика из "9 отдельного штурмового полка морской пехоты" псевдореспублики.
Напомним, в начале сентября Анатолий Штефан сообщил, что на востоке Украины за восемь месяцев 2018 года были уничтожены 567 боевиков, а более 890 — получили ранения.