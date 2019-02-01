"ОСы нанесли значительный урон": офицер "Штирлиц" назвал потери "Л/ДНР" за январь

На Донбассе за январь ликвидированы 75 боевиков, отметил офицер ВСУ / Reuters

Офицер Вооруженных Сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц" сообщил, что в январе на Донбассе воины операции Объединенных сил (ОСы) ответным огнем нанесли боевикам значительный урон.

В январе были уничтожены 75 террористов самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", а около 59 — ранены, написал офицер в Facebook.

По его слова, на востоке нашей страны противник также понес небоевые потери.

"Небоевые потери составили семь оккупантов (нарушение мер безопасности, ДТП, смерть в результате суицида, убийство по неосторожности) и девять — получили ранения", — отметил "Штирлиц".

/ Скриншот с facebook.com/ukrop.bc

Напомним, в конце декабря 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.