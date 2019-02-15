Вакарчук выдал "шпаргалку", за кого голосовать украинцам на выборах: опубликовано видео

Святослав Вакарчук / KP.UA

Известный музыкант (фронтмен группы "Океана Эльзы") и общественный деятель Святослав Вакарчук, который недавно окончательно отказался баллотироваться в президенты Украины на выборах-2019, на своей странице в соцсети Facebook озвучил для украинцев "подсказку" – по поводу того, как выбрать нужного кандидата.

Вакарчук полагает, что кандидат в президенты обязан:1) участвовать в теледебатах с оппонентами либо в программах подобного формата в прямом эфире и без суфлера; 2) озвучить имена членов своей команды министра иностранных дел, министра обороны, начальника Генштаба, генпрокурора, руководителей Службы внешней разведки и СБУ; 3) показать на реальных примерах, как он либо она выполняли свои предвыборные обещания в прошлом.

Напомним, ранее Вакарчук рассказал о выборах-2019, Владимире Зеленском и о встречах с Петром Порошенко, а также озвучил свой политический план.