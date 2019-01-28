"Таки сдался без боя": соцсети об отказе Вакарчука идти на выборы президента

Святослав Вакарчук отказался от похода в президенты Украины / кадр из видео

Певец и лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук в понедельник, 28 января заявил, что не будет участвовать в президентских выборах в марте этого года.

В своем видеообращении на ютубе он отметил, что его интересуют "не власть и президентский пост, а настоящие изменения в стране".

"Я хорошо осознаю, что сейчас, в джинсах, могу сделать больше для страны, чем надев галстук. И я не собираюсь стоять в стороне", - объяснил Вакарчук.

Соцсети встретили признание Вакарчука с удивлением.

Телеведущий Максим Назаров считает, что музыканту удалось вовремя остановиться.

Журналист Иван Яковина считает, что Вакарчук правильно сделал, отказавшись выставлять свою кандидатуру:

"Украина сейчас хочет хайпа, а не вкалывать. Сидя на Банковой, он бы не соответствовал стране, имхо. А вот через одного президента будет норм, думаю"

Политолог Михаил Чаплыга прогнозирует, что во время избирательной кампании Вакарчук займет сторону действующего президента Украины Петра Порошенко.

"Как и предсказывал Анархист, Славик по заданию все той же группы олигархов, что клеила "Озимое поколение" будет клеить на осенние парламентские выборы "Озимое-2".

В Раду инцитаты из "озимые-2" пойдут на платформе Силы Людей, которую сейчас прокачивают, юзая президентские.

На президентских Славик будет нежно гладить Петра, вспоминая его евроинтеграционные "заслуги" (плохие как всегда бояре). Тут интриги больше нет. Теперь ждем шабаш на завтрашнем съезде феодалов и их частных армий", - написал Чаплыга.

Журналистка Алена Яхно считает, что окружение Петра Порошенко с радостью узнало о решении певца не баллотироваться на пост главы государства:

"На Банковой вздохнули с облегчением. Вакарчук реально мог бы выбить Петра из второго тура. Теперь осталось одно препятствие — Зеленский.

Но Святослава я уважаю! Человек понял, что еще не готов к этой колоссальной ответсвенности. Это фрики с дурными деньгами и синими шапками всегда готовы".

Блогер Денис Гороховский предполагает, что Вакарчук может выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах 2024 года:

"Я уже даже не помню всех, с кем спорил пойдет ли Вакарчук на выборы. Реально с прошлого лета минимум 2 раза в месяц находился кто-то, кто доказывал мне, что обязательно пойдет. Доказывали даже на прошлой неделе)

Я же говорил, что не пойдет. Не потому, что мне так кажется. А потому что знаю. В общем, вот официальное заявление Вакарчука - не пойдет. Кстати, а вот в 2024 вполне реально. Мальчика активно учат"

По версии политолога Дмитрия Корнейчука, Вакарчук снял свою кандидатуру из-за того, что Кремль ввел санкции против олигарха Пинчука, чья активность мешала Кремлю помогать президенту Порошенко переизбраться на второй срок.

Напомним, социолог Дмитрий Дмитрук считает, что если бы лидер рок-группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук взял участие в выборах президента Украины, то в первом туре смог бы получить 2-4% голосов избирателей.

Справка. 25 мая 2014 года в Украине прошли внеочередные выборы президента, в первом туре победил Петр Порошенко. В начале лета — 7 июня — в Верховной Раде состоялась торжественная церемония инаугурации нового главы государства.

В последний день 2018-го — 31 декабря, в нашей стране началась новая президентская избирательная кампания. Ранее стало известно, что число зарегистрированных Центризбирком кандидатов в президенты уже достигло 13 человек.