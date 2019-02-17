Под Тернополем началась паника из-за радиационного загрязнения

В Тернополе система оповещения сигнализировала о радиационной опасности / Фото: realno.te.ua

В Тернопольской области в средствах массовой информации появилось фейковое сообщение об увеличении радиационного фона в регионе.

"В СМИ появилось сообщение о радиационной опасности, данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области — в норме, на АЭС Хмельницкой и Ровенской областей — без происшествий, радиационный фон в пределах нормы", - заявил начальник Управления ГСЧС Украины в Тернопольской области, полковник службы гражданской защиты Виктор Маслей.

Как сообщил в эфире UA: Тернополь начальник отдела оповещения и оперативного дежурства Управления ОГА Владимир Фариончук, комплексного испытания и тестирования новой системы оповещения, с помощью которой распространили сообщение о радиоактивном загрязнении в Тернопольской области, не проводилось.

Читайте такжеВо Франции нашли радиацию в привезенных из России грибахПозже чиновники заявили, что это было несанкционированное вмешательство.

"Управление ОГА связалось с разработчиками программы, в которой была сделана запись, и они не исключают внешнего вмешательства … Также возможно, что был сбой в системе", - заявили в госадминистрации.

В СБУ и Нацполиции по факту распространения информации начали разбирательство.

"Сейчас аппаратура, с помощью которой была распространена запись обесточена, 19 февраля приедут разработчики программы, аппаратура будет извлечена, ее будут тестировать. В настоящее время внешнее вмешательство невозможно. Мы работаем на старой системе оповещения, на жизнеобеспечении региона это не отразится", - заявили в ОГА.

Чиновники оправдываются, что система оповещения смонтирована еще в 1960-70-х годах и уже отработала свой ресурс. Сейчас поднят вопрос об установке нового оборудования.

Напомним, в Киеве на стихийных рынках продают чернику, уровень радиации в которой превышает допустимые пределы.