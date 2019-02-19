На Одесчине разгромили офис "филиала" партии Порошенко, опубликованы фото

На Одесчине напали на офис "филиала" партии БПП / od.npu.gov.ua

В ночь на вторник, 19 февраля, в поселке Окны Одесской области неизвестный злоумышленник проник в офис, в котором находится предвыборный штаб одного из кандидатов в президенты Украины, устроил беспорядок, разгромил технику и скрылся.

После нападения из предвыборного штаба ничего не пропало, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Одесчине со ссылкой на слова представительницы штаба.

В Одесской областной организации партии президента и кандидата в главы государства на будущих выборах Петра Порошенко — Блок Петра Порошенко Солидарность, уточнили, что в поселке разгромили офис местной организации политсилы, пишет УНИАН.

"…неизвестное лицо, повредив входную дверь, проникло в помещение офиса, устроило беспорядок, разбило компьютерную и другую оргтехнику и с места происшествия скрылось…", — отметили в полиции.

Правоохранители решали вопрос о внесении сведений о случившемся в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса.

На Одесчине напали на офис "филиала" партии БПП / od.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Харькове Петра Порошенко послали после того, как он выступил возле филармонии. Президент сказал: "Я вас вcех люблю… Харьков, благодарю!", а в ответ выкрикнули: "Да пошел ты!".

Справка. 31 декабря 2018 года в Украине стартовала президентская кампания. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00:00 29 марта, первый тур выборов запланирован на 31 марта. Количество зарегистрированных ЦИК кандидатов в президенты стало рекордным — достигло 44 человек.