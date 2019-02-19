СММ ОБСЕ засекла в небе над Донбассом российский бомбардировщик

Ту-95 "Медведь"

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заметила в районе пгт Старобешево (неподконтрольная Киеву территория) летающий объект - предположительно российский военный самолет.

Об этом сообщается в отчете миссии за 18 февраля.

"В 10.00 15 февраля, находясь на юго-западной окраине Старобешево (неподконтрольная правительству территория, в 32 км к юго-востоку от Донецка), СММ увидела летающий объект к юго-востоку от своего местоположения, летящий с юго-запада на северо-восток", - сказано в отчете.

Сотрудники СММ считают, что это мог быть четырехмоторный турбовинтовой самолет со стреловидным крылом Ту-95 (турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец), или Ту-142 (дальний противолодочный самолет).

Похожий самолет был замечен также в районе села Любовка (неподконтрольная Киеву территория).

Ранее спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик раскрыл подробности нового плана по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.

Новый план, который должен сменить Минские соглашения, предполагает организацию совместной миссии ООН и ОБСЕ, а также создание Евросоюзом агентства по восстановлению Донбасса.