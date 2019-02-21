Из Украины уходит известный бренд магазинов одежды

Остатки одежды менеджеры перевезут в страны Балтии / Фото: Facebook/Monton

С 1 марта в Украине закрываются все магазины крупной сети магазинов одежды Monton.

Как сообщает Лига, уже 14 магазинов сети ранее были полностью ликвидированы, а до конца недели закроются еще два - в ТЦ Глобус и InSilver на Позняках.

Менеджеры магазинов отмечают, что надеяться на распродажу в связи с закрытием не стоит, поскольку остатки одежды планируется отправить в страны Балтии.

По словам генерального директора компании Балтика Ритейл, которая развивала сеть Monton в Украине, Максима Чечелева, владелец сети принял решение о нецелесообразности продолжения бизнеса в Киеве. Причиной стала невысокая покупательская способность.

Отмечается, что вероятно одной из причин закрытия Monton стал приход на украинский рынок известного бренда магазинов одежды H&M, которая начала деятельность с Киева, но намерена расширяться в регионы.

Напомним, шведский бренд одежды H&M обвинили в расизме из-за рекламы детской коллекции одежды. На одном из фото чернокожий мальчик позирует в худи с надписью "Самая крутая обезьяна в джунглях".