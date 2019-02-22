В Госкино получили рекордные 11,6 млн грн от производителя фильма Зеленского Я, ты, он, она

Комедия стала рекордсменом в украинском прокате / Фото: MeYouHeShe.movie

Госкино 22 февраля получило на свой счет свыше 11,6 миллионов гривен от компании-производителя фильма Я, ты, он, она, который снял шоумен и режиссер Владимир Зеленский.

"22 февраля компания-производитель фильма Я, ты, он, она перечислила на счет Госкино 11673939 гривен - выплату доли дохода за декабрь и январь от коммерческого использования прав на фильм согласно условиям лицензионного соглашения и акта распределения имущественных прав. В настоящее время это рекордная сумма, которую Госкино получило от кинотеатрального проката фильма, созданного при его поддержке", - сообщает пресс-служба Госкино в Facebook.

В Госкино отметили, что романтическая комедия Я, ты, он, она собрала в прокате более 71 миллиона гривен и стала рекордсменом по доходу среди украинских фильмов за всю историю Украины. В кинотеатрах киноленту посмотрели 800 тысяч зрителей.

В госкомпании процитировали данные портала Boxofficemojo.com, согласно которым кассовые сборы фильма Я, ты, он, она превышают сборы таких фильмов как Дедпул 2, Черная пантера, Мир Юрского периода 2, Богемная рапсодия и Миссия невыполнима: Фолаут.

Напомним, нашумевшей украинской киноленте режиссера Алексея Шапарева Круты 1918 в первый уикенд проката удалось собрать 3,6 миллиона прибыли, что свидетельствует о ее нерентабельности.

Ранее фильм режиссера Ахтема Сеитаблаева Киборги об обороне Донецкого аэропорта установил новый рекорд для национальных фильмов в отечественном прокате по кассовым сборам в первый уикенд.