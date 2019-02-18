Стала известна касса фильма Круты 1918 в первый уикенд

Патриотическое кино не пользуется популярностью у украинского зрителя / Фото: скриншот из видео

Нашумевшая украинская кинолента режиссера Алексея Шапарева Круты 1918 в первый уикенд проката удалось собрать 3,6 миллиона прибыли.

Данные бокс-оффиса опубликовал портал Кино-театр. Напомним, согласно официальным данным, бюджет фильма составляет 52 миллиона гривен, половину которых предоставило Госкино.

В кинотеатрах фильм посмотрели 43 тысячи зрителей.

Читайте такжеУкраинский фильм "Киборги" побил все рекорды кассовых сборовСтоит отметить, что от 30 до 50 процентов дохода от проката лента получает в первую неделю, так что, вероятнее всего, Круты не смогут окупиться в украинском прокате. О прокате за рубежом на данный момент ничего не известно.

Согласно данным кинопортала, в настоящий момент в прокате лидируют фильмы Алита: Боевой ангел режиссера Роберта Родригеса, украинская комедийная лента Продюсер, а также 100 вещей и ничего лишнего, Счастливый день смерти 2 и Парк аттракционов

Напомним, украинская кинолента Позывной Бандерас провалилась в кинотеатрах и спустя неделю с начала показов может быть снята с проката из-за низкой посещаемости.