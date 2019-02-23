"Уничтожены боевики и техника": в разведке назвали свежие потери противника в районе ООС

На Донбассе в пятницу были уничтожены восемь боевиков, сообщили в разведке / Reuters

На Донбассе в районе операция Объединенных сил в пятницу, 22 февраля, боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня, в частности, восемь раз открывали огонь из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями, ранен один украинский военнослужащий.

В пятницу на востоке нашей страны, по данным разведки, уничтожены восемь террористов, а два — получили ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

По сведениям разведки, также на Донбассе были ликвидированы две единицы военной автомобильной техники врага.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант ВСУ, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.