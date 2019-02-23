В Украине вспыхнул дипломатический скандал из-за атаки на белорусский завод

Полиция расследует разбойное нападение на белорусский завод / УНИАН

В ночь на пятницу, 22 февраля, совершено разбойное нападение на асфальтобетонный завод в Новобугском районе Николаевской области, установленный белорусской компанией Строительно-монтажный трест №8.

При этом нападавшие отравили сторожевых собак, избили и связали охранников, а заводу нанесли материальный ущерб, говорится в сообщении посольства Беларуси в Украине.

Белорусские дипломаты подчеркнули, что по данному факту в МИД Украины направлена нота, в которой обращается внимание на то, что такие противоправные акции не соответствуют договоренностям на высшем уровне по сотрудничеству в сфере дорожного строительства, наносят прямой ущерб конструктивно развивающимся торгово-экономическим отношениям двух стран, негативно влияют на инвестиционный имидж Украины.

"Посольство надеется, что украинской стороной будут приняты исчерпывающие меры по тщательному расследованию нападения, установлению виновных и привлечению их к ответственности", - заявили в белорусском посольстве.

Там также добавили, что белорусская компания Строительно-монтажный трест №8 работала в рамках реализации договоров, заключенных на капитальный ремонт участков автотрасс в Николаевской области.

Напомним, ранее сообщалось, что в Кривом Роге ограбили банк.