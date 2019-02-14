"Дороги г*вно": в Николаеве кот оценил качество асфальта, эпическое видео

Кот развеселил пешеходов / Фото: Facebook/Артем Ильюк

В Николаеве рыжий кот справил нужду в свежеуложенный асфальт после того, как сотрудники Укравтодора сделали ямочный ремонт.

Инцидент произошел на пересечении улиц Большой Морской и Гражданской. Видео опубликовано в YouTube.

На пешеходном переходе кот аккуратно вырыл ямку в свежем асфальтном покрытии, сделал свое дело, а затем закопал. Свидетелями стали пешеходы, которые переходили дорогу.

Видео также обнародовал в Facebook народный депутат Арте Ильюк. Пользователи у него на странице бурно отреагировали на кота-инспектора, оставив массу забавных комментариев.

"Аккуратно прикопал", "Если бы на этом месте был асфальт, котик вел бы себя поприличнее", "А потом жалуются, что дороги г*вно", "Правильно делает ямочный ремонт!", "Укравтодор освоил новые технологии!", "Правильное использование наших дорог", - шутили комментаторы.

Напомним, в Сеть выложили подборку снимков котов, которые несут службу вместе с солдатами и офицерами ВСУ в зоне военного конфликта на Донбассе.