"Наш родимый е*анариум поплавило": соцсети отреагировали на пост Порошенко с рыжим котом

6 декабря 2018, 18:39

Фотография привела в восторг большинство подписчиков президента в Facebook

facebook.com/pg/petroporoshenko

Президент Украины Петр Порошенко выложил в своих Facebook и Twitter фото "гордого" рыжего кота, сидящего на подоконнике в новом общежитии для военных в Старичах Львовской области, которое глава государства посетил в четверг, 6 декабря.

"ПП: Это - первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье:)" - подписал фото Порошенко.

Среди пользователей бытует мнение, что отметка "ПП" (Петр Порошенко. - Прим.) в постах президента означает, что сообщение опубликовал лично глава государства, а не сотрудники его пресс-службы.

Пользователи соцсетей не прошли мимо "мимимишного" поста президента и активно комментируют фото кота.

"Казалось бы - обычный рыжий кот. А наш родимый е*анариум поплавило, как вурдалаков при виде распятия.Только потому, что кота запостил президент. Я бы назвала его ВанХельсингом. Или еще вот есть неплохой вариант - кот Пиар. Но его уже как-то зовут. И слава кошачьему богу, что он не знает, что творится среди людишек вокруг его фото. Иначе в его медовых глазах было бы на три килограмма презрения больше. А еще я в очередной раз жалею, что не психиатр. Отхватила бы Нобелевку по теме "Влияние жолтых котов на девиантное поведение ховрахов-долбой*ов", - пишет Олена Монова.

"Ну, не знаю. Они всерьёз думают, что коты теперь за него проголосуют?" - пишет Леонид Швец.

"Так розумію, що Петро Олексійович вже й сммникам перестав довіряти, якщо сам котиків постити почав. Дивуюсь лише, чому тільки зараз. Мімімішні котики - це ж вічний джек-пот соцмереж. Пропоную, щоб два рази не вставати, ще завести на Банковій кошеня.Тільки щоб з крутою історією, наприклад:

Йшов президент по вулиці, прибилось кошеня, нагодував. Захотів забрати на роботу, але Райнін (голова АП) був проти. Довелось провести голосування серед працівників. І таки переміг кіт. А потім ще й голосування в соцмережах забабахати по вибору імені для нового улюбленця.Це ж як серіал буде і для ФБ, і для Інстаграм. Клондайк

Не дякуйте...

P.S. Тільки цього не забирайте, у квартирі військовослужбовця йому точно буде краще ніж на Банковій", - пишет Евгений Будерацкий.

"Це не перший кіт в моїй стрічці і не перший раз. Це мій кіт. Його звати Маркус. Він ніякий не рудий, а круто мармуровий. Він лиже собі я....я Петро Олексійович, Ви знову програли", - пишет Богдан Яременко.

Сама фотография привела в восторг большинство подписчиков президента в Facebook:

Уииии!!! Коты в ленте президеннта!!! Огонь 

Котиків від Президента мій міміметр може не витримати :))))) Хай їм всім добре живеться в тих гуртожитках

Вауууууу! Як класно! Прикольний котє! Пане Президент, Ви також не втрималися! Я задоволена!

Ааааааа, Президент постить котиків!!! Нарешті дочекалися, коли вже і він не втримається))

тепер кіт вважатиме себе у цьому гуртожитку головним назавжди

Сторінку Петра захопили мімімі-котики. Лапки вгору!

Сонячний мешканць. I зiгрiе, i пiсеньку заспiвае. А в кремлi буде розрив шаблону (ну, якщо був цiлий досi)...

А кіт який задоволений. Тепер відзначився і буде улюбленцем мешканців

от він, воєнний стан, навіть котика демобілізували

пи*дець мышебратьям!

Цей кіт, мабуть, військовий! Відзначає свято! Дякую за Україну, пане президент! Миру усім нам!

Однако не обошлось и без критики:

В країні воєнний стан - а президент котиків постить)))

Надеюсь, общежитие построено надежно, и с ним не будет как с бориспольским трамваем... ​​​​​​

Ну если у президента котики, значит у нас все будет хорошо

Дожились, президент котиков постит...

Ранее сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя слова своего коллеги Виктора Ющенко о необходимости объединиться для поддержки Петра Порошенко, заявил, что у действующего главы государства для этого слишком низкий рейтинг. 

"Как можно объединяться вокруг того, у кого такой низкий рейтинг? Ни один президент не терял его так быстро... То есть, 10 процентов объединятся, а что делать остальным 90?" - сказал Кравчук.

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соцсети Петр Порошенко Facebook кот Рыжий
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