"Пи*дец мышебратьям!" Порошенко запостил в Facebook фото "военного" кота

Президент Украины Петр Порошенко / GettyImages

Президент Украины Петр Порошенко выложил на своей странице в Facebook фото "гордого" рыжего кота, сидящего на подоконнике в новом общежитии для военных в Старичах Львовской области.

"ПП: Это - первый пост про кота в моей ленте. А этот кот - первый "житель" уже заселенного общежития нового образца для военных в Старичах, и уже празднует новоселье:)" - подписал фото Порошенко.

facebook.com/petroporoshenko

Фотография привела в восторг пользователей соцсети:

Уииии!!! Коты в ленте президеннта!!! Огонь

Котиків від Президента мій міміметр може не витримати :))))) Хай їм всім добре живеться в тих гуртожитках

Вауууууу! Як класно! Прикольний котє! Пане Президент, Ви також не втрималися! Я задоволена!

Ааааааа, Президент постить котиків!!! Нарешті дочекалися, коли вже і він не втримається))

тепер кіт вважатиме себе у цьому гуртожитку головним назавжди

Сторінку Петра захопили мімімі-котики. Лапки вгору!

Сонячний мешканць. I зiгрiе, i пiсеньку заспiвае. А в кремлi буде розрив шаблону (ну, якщо був цiлий досi)...

А кіт який задоволений. Тепер відзначився і буде улюбленцем мешканців

от він, воєнний стан, навіть котика демобілізували

пи*дець мышебратьям!

Цей кіт, мабуть, військовий! Відзначає свято! Дякую за Україну, пане президент! Миру усім нам!

Однако не обошлось и без критики:

В країні воєнний стан - а президент котиків постить)))

Надеюсь, общежитие построено надежно, и с ним не будет как с бориспольским трамваем... ​​​​​​

Ну если у президента котики, значит у нас все будет хорошо

Дожились, президент котиков постит...

Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя слова своего коллеги Виктора Ющенко о необходимости объединиться для поддержки Петра Порошенко, заявил, что у действующего главы государства для этого слишком низкий рейтинг.

"Как можно объединяться вокруг того, у кого такой низкий рейтинг? Ни один президент не терял его так быстро... То есть, 10 процентов объединятся, а что делать остальным 90?" - сказал Кравчук.