Кравчук пособолезновал Порошенко из-за его президентского рейтинга

Президент Украины Петр Порошенко

Первый президент Украины Леонид Кравчук, комментируя слова своего коллеги Виктора Ющенко о необходимости объединиться для поддержки Петра Порошенко, заявил, что у действующего главы государства для этого слишком низкий рейтинг.

Об этом Кравчук сказал журналистам в четверг, 6 декабря, в Киеве.

"Как можно объединяться вокруг того, у кого такой низкий рейтинг? Ни один президент не терял его так быстро... То есть, 10 процентов объединятся, а что делать остальным 90?" - сказал он.

Первый президент страны отметил, что объединяться нужно "вокруг стратегических целей государства", а не действующего президента.

"Это (слова Ющенко. - Прим.) просто фантазия. Я настаиваю, что объединяться нужно вокруг стратегических целей государства", - подчеркнул Кравчук.

На просьбу оценить среди потенциальных кандидатов в президенты новые лица, первый президент Украины ответил, что "новый - не значит умный".

Ранее сообщалось, что по данным опроса соцгруппы "Рейтинг", лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко в президентском рейтинге обходит Петра Порошенко с существенным отрывом.

Тимошенко поддерживают около 17 процентов населения Украины, в то время как за Порошенко готовы голосовать около 10 процентов украинцев, Владимира Зеленского - 10 процентов.