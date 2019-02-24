"Будешь валяться!" Глава ОУН метнул в телеведущего кружкой

скриншот из видео

В эфире ток-шоу "Тема" на телеканале NewsOne произошел конфликт между телеведущим Андреем Пальчевским и главой провода добровольческой организации ОУН Николаем Коханивским.

Во время обсуждения выставки "Квантовый скачок Шевченко" в столичном метро Пальчевский начал начал размышлять, что бы подумал украинский поэт о ситуации вокруг нее, а Коханивский перебил его. В ответ Пальчевский сказал: "Есть команда "Сидеть!" Можно я скажу команду "Сидеть!" - и все".

"Можно и в табло получить", - пригрозил Коханивский. "Я тоже мужчина, а не облако в штанах", - ответил ведущий.

После этого Коханивский назвал Пальчевского ватником, взял стоящую возле него кружку и метнул в ведущего, попав в плечо

"Еще раз так скажешь - и будешь валяться", - сказал глава провода ОУН.

Накануне выставку необычных портретов украинского поэта и художника Тараса Шевченко "Квантовый скачок", которая ранее была повреждена в метрополитене Киева, отменили в Виннице и Львове.

Во Львове выставка была запланировала на 1-14 марта и должна была пройти в магазине Книжный лев. По словам владелицы заведения Екатерины Ивановой, ей начали поступать угрозы от радикально настроенных граждан.