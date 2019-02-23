Во Львове и Виннице отменили выставку необычных портретов Шевченко из-за угроз радикалов

В Виннице и Львове отменили выставку необычных портретов украинского писателя и поэта Тараса Шевченко "Квантовый скачок", которая ранее была повреждена в метрополитене Киева.

Во Львове выставка была запланировала на 1-14 марта и должна была пройти в магазине Книжный лев. В комментарии Громадському ТБ владелица заведения Екатерина Иванова рассказала, что ей начали поступать угрозы от радикально настроенных граждан, которые не шли на диалог.

Женщина решила отказаться от традиционного проведения выставки и написать заявление в правоохранительные органы, предоставив скрины угроз в ее адрес.

"Как один из вариантов — повесить белые листы А3 и А2 и описание работ, которых нет", — добавила владелица книжного магазина.

Отменили выставку и в Виннице, где экспозицию необычных портретов Шевченко планировали представить в областном краеведческом музее. Организаторы угроз не получали, но после инцидента с повреждением картин в Киеве, приняли решение пока отказаться от выставки.

"Поскольку сохранение предметов искусства, археологии и других предметов для последующих поколений является основой деятельности музеев такого типа, как наш, то выставку перенесли, чтобы избежать вероятной опасности для коллекции и посетителей", - отметили в музее.

Активист Юрий Хорт, повредивший картины Шевченко в различных образах в киевском метро, обнародовал в Facebook информацию об авторе работ.

"Друзья, я не знаю. Но если вы знаете о местах проживания, частого пребывания этого замечательного художника - сообщите, пожалуйста. Часто такие люди живут рядом, а мы не обращаем на них внимание, и они оказываются в Финляндии, так и не получив заслуженных ... славы и признания в Украине", - иронично, но с угрозой написал Хорт.

/ Фото: Facebook/Юрий Хорт

/ Фото: Facebook/Юрий Хорт

Напомним, в киевском метро стартовала выставка иллюстратора Александра Грехова под названием "Квантовый скачок Шевченко". Знаменитый украинский Кобзарь предстал в образах пирата Джека Воробья, магистра Йода, Уильяма Уоллеса из фильма "Храброе сердце", Терминатора, Человека-Паука, Дарта Вейдера и многих других популярных персонажей.