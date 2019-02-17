"Сволота": в Киеве необычные портреты Шевченко в метро изрезали ножом

В Киеве необычные портреты Шевченко изрезали ножом

В Киеве на станции метро Тараса Шевченко активист из Винницы Юрий Павленко по прозвищу Хорт изрезал ножом картины с необычными изображением Шевченко на глазах у пассажиров.

Видео инцидента было опубликовало на Facebook сообщество "Киев Оперативный".

"Сволота. На крик не реагировал. Поэтому фиксировала как видеодоказательство", - написала в подписи к видео девушка, которая засняла действия Хорта на камеру.

Станція метро "Тараса Шевченко", невідомий неадекват псує портрети "Тараса Григоровича на сучасний лад"... P.S: знімала дівчина, яка проходила повз. Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 17 лютого 2019 р.

По факту порчи имущества уголовное дело не заводили, так как метрополитен не подавал заявление в полицию.

Правоохранители изучают видео, которое разместили в интернете очевидцы, и решают заводить ли дело по статье хулиганство.

Напомним, ранее в Киеве разгромили "экспозицию членов" студента-"ватника".