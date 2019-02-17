"Сволота": в Киеве необычные портреты Шевченко в метро изрезали ножом

Правоохранители изучают видео хулиганских действий в метро.
В Киеве на станции метро Тараса Шевченко активист из Винницы Юрий Павленко по прозвищу Хорт изрезал ножом картины с необычными изображением Шевченко на глазах у пассажиров.
Видео инцидента было опубликовало на Facebook сообщество "Киев Оперативный".
"Сволота. На крик не реагировал. Поэтому фиксировала как видеодоказательство", - написала в подписи к видео девушка, которая засняла действия Хорта на камеру.
Станція метро "Тараса Шевченко", невідомий неадекват псує портрети "Тараса Григоровича на сучасний лад"... P.S: знімала дівчина, яка проходила повз.Опубліковано Киев Оперативный Неділя, 17 лютого 2019 р.
По факту порчи имущества уголовное дело не заводили, так как метрополитен не подавал заявление в полицию.
Правоохранители изучают видео, которое разместили в интернете очевидцы, и решают заводить ли дело по статье хулиганство.
Напомним, ранее в Киеве разгромили "экспозицию членов" студента-"ватника".