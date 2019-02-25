Украина будет снабжать продуктами Объединенные Арабские Эмираты

Украинские фрукты будут завоевывать Ближний Восток / Фото: УНИАН

Украина будет экспортировать в Объединенные Арабские Эмираты яблоки, черешню, голубику, грецкий орех и шампиньоны.

Как сообщили в пресс-службе Украинской плодоовощной ассоциации, уже в этом сезоне в ОАЭ должны поехать более 200 контейнеров яблок и объемы поставок будут ежемесячно увеличиваться.

Ожидается, что экспорт украинских яблок составит до 4 тысяч тонн в год. Договоренность между странами была достигнута в рамках крупнейшей продуктовой выставки GulFood в Дубае.

"Благодаря прекрасным вкусовым качествам продукции и конкурентной цене, мы видим высокий интерес к украинским яблокам не только в Эмиратах, но и в Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Египте", - сказал руководитель УПОА Федор Рыбалко.

Отмечается, что решение вопроса с авиадоставкой позволит экспортировать украинскую малину. Есть перспективы и у развития рынка продаж замороженных отечественных фруктов и ягод. Предприниматели видят значительный потенциал для экспорта именно на рынке Ближнего Востока.

Напомним, за 2018 год Украина экспортировала товаров на $47,3 млрд (+9 процентов по сравнению с 2017 годом), импортировала на $56,8 млрд (+15 процентов по сравнению с 2017-м).