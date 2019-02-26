Стало известно, кто больше всех зарабатывает в Раде и Кабмине

Зарплата / Апостроф

Стали известны зарплаты членов Кабинета министров Украины и руководителей крупных фракций Верховной Рады за январь 2019 года.

Как сообщает ZN.ua, министр обороны Степан Полторак получил за январь 81,1 тыс. грн. Среди членов Кабмина далее идут министр финансов Оксана Маркарова с зарплатой 73,8 тыс. грн и министр иностранных дел Павел Климкин - 63,9 тыс. грн.

Самый низкий официальный доход в Кабмине у министра юстиции Павла Петренко - 25,9 тыс. грн, министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадима Черныша - 18,1 тыс. грн, а также министра информационной политики Юрия Стеця - 16,8 тыс. грн. Зарплата премьер-министра Владимира Гройсмана за январь составила 37,4 тыс. грн.

Самые большие зарплаты среди председателей фракций и групп в Верховной Раде - у главы фракции БПП Артура Герасимова, главы фракции Народный фронт Максима Бурбака и лидера Радикальной партии Олега Ляшко - у каждого по 37 тыс. грн за январь.

Ранее сообщалось, что на каждом втором предприятии Украины заработная плата выплачивается неофициально - "в конвертах".