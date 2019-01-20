В Украине заявили об опасной ситуации с зарплатами "в конвертах"

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На каждом втором предприятии Украины заработная плата выплачивается неофициально - "в конвертах".

Об этом заявил и.о. замглавы Госфискальной службы Евгений Бамбизов в эфире Oboz.TV.

"На каждом втором предприятии - это 50 процентов или больше - мы обнаруживаем неофициальных сотрудников", - сказал Бамбизов.

По его словам, за осень и декабрь в Украине были трудоустроены 500 тыс. человек, а всего в 2018 году - 600 тыс. человек.

"В дальнейшем должна быть информационная работа с нашей стороны и со стороны других государственных органов для того, чтобы донести необходимость официального трудоустройства и социальной ответственности", - отметил он.

Ранее сообщалось, что в Украине в декабре 2018 были официально зарегистрированы 341,7 тыс. безработных. Уровень безработицы вырос на 0,1 процентный пункт и составил 1,3 процента - на 1 декабря 2018 года в Госслужбе занятости были зарегистрированы 301 тыс. безработных.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны. "У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал Климкин.