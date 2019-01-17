Госстат назвал шокирующее число безработных украинцев

Безработица в Украине / telegraf.com.ua

В Украине в декабре 2018 были официально зарегистрированы 341,7 тыс. безработных.

Как сообщил Госстат, таким образом уровень безработицы повысился на 0,1 процентный пункт и составил 1,3 процента - на 1 декабря 2018 года в Госслужбе занятости было зарегистрировано 301 тыс. безработных.

Отмечается, что количество вакансий в декабре составило 58,4 тыс. (6 человек на место), а средний размер пособия на одного безработного - 2 876 грн.

В сентябре прошлого года глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что ежегодно Украину покидают около 1 млн жителей страны.

"У нас действительно катастрофическая ситуация - примерно 1 млн украинцев выезжают каждый год. Мы считаем, что эта ситуация, к сожалению, в ближайшее время сохранится", - сказал он.