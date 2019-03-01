Чтобы украинцев стало 52 миллиона: эксперт посоветовал, как увеличить численность населения

Украинцы / Униан

Чтобы украинцев снова стало 52 миллиона каждая женщина страны должна рожать по четыре ребенка – и это учитывая оккупированные территории, включая Крым. Об этом говорится в сюжете ТСН.

За годы независимости украинцев стало на 10 миллионов меньше – 42 миллиона. Такая потеря сопоставима с количеством населения таких стран, как Греция, Швеция или Португалия.

По неофициальной же информации, еще несколько миллионов людей работают за границей, поэтому в Украине постоянно проживает около 35 млн реального населения.

"Их просто численно меньше. И им, соответственно, надо больше рожать", - объясняет ведущий научный сотрудник института демографии и социальных исследований Павел Шевчук. – Чтобы 52 миллиона вновь стали реальными хотя бы до конца 2030-х гг., каждая женщина должна рожать по четыре ребенка – и это учитывая оккупированные территории, включая Крым".

Ранее Госстат сообщил, что всеукраинская перепись населения может пройти в Украине в 2020 году.