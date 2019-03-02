Песня Maruv имела все шансы стать хитом Евровидения-2019 - The New York Times

Maruv / instagram.com/maruvofficial

Певица Анна Корсунь, сценическое имя которой Maruv, должна была представлять Украину на Евровидении-2019 в Тель-Авиве. Но руководители национального отбора отменили свое решение после того, как чиновники поставили под сомнение патриотизм певицы и были возмущены ее гастролями по России. Об этом идет речь в материале The New York Times, перевод которого публикует Главред.

На национальном финале в минувшую субботу в Киеве, Корсунь столкнулась с атакой со стороны жюри. Джамала, победительница Евровидения-2016 года начала с вопроса о предстоящем туре Maruv по России. Затем она притворилась журналисткой в Тель-Авиве и задала удивительный вопрос на английском языке: "Крым - это Украина?". "Украина, конечно", - ответила Корсунь.

Ответы Корсун, похоже, не произвели особого впечатления. Во вторник украинская национальная телекомпания объявила, что, хотя общественность проголосовала за Maruv, она не поедет в Тель-Авив, а уже в среду Украина полностью отказалась от участия в конкурсе.

Читайте такжеУкраина не поедет на Евровидение в следующем году, если победит Россия - АласанияВ НТКУ отметили, что решение отказать Maruv было основано на разногласиях по поводу ее контракта. Они также не смогли договориться об условиях с другими финалистами и поэтому никого не будут отправлять на Евровидение-2019.

Решение телекомпании было поддержано официальными лицами, которые поставили под сомнение верность Maruv Украине. Министерство культуры заявило, что на "Евровидении" разрешено петь только "патриотам, осознающим свою ответственность". А председатель украинского парламента заявил, что любым исполнителям, которые гастролируют по России, следует запретить представлять страну за рубежом. Хотя Maruv была готова отменить свои концерты в России, чтобы выступить на Евровидении.

"Я гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но я не готова превращать свое участие в конкурсе в продвижение наших политиков", - написала певица на своей странице в Instagram.

Европейский вещательный союз выразил свое сожаление по поводу решения Украины не участвовать в конкурсе и подчеркнул, что каждый вещатель несет ответственность за выбор представителя.

Кэтрин Бейкер, преподаватель истории 20-го века в Университете Халла в Англии, отметила, что споры о том, подходят ли конкурсанты для представления своей страны, всегда были обычным явлением во время национальных отборочных конкурсов на Евровидение.

"Конкурсантам приходится быть послами в прямом смысле слова из-за ответственности и публичности, вызванных растущим масштабом Евровидения как международного мероприятия", - добавила Бейкер, которая изучает роль политики в конкурсе певцов.

Поклонники Евровидения раскритиковали решение Украины в отношении Корсунь.

"Украинская телерадиокомпания сама причинила себе огромный ущерб", - написал в Twitter Уильям Ли Адамс, журналист и основатель блога о Евровидении. – "Мaruv могла принести вам славу!".

Зрителям она пришлась по душе, а ее песня имела все шансы стать хитом Евровидения, добавляет издание.