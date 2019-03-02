Оккупанты отреагировали на требование Нафтогаза по компенсациям

НАК Нафтогаз Украины / Reuters

Требования НАК Нафтогаза Украины о возмещении убытков за потерю крымских активов "некорректны" и переходят "все мыслимые границы".

Об этом заявил так называемый зампред комитета "парламента" аннексированного Крыма Юрий Гемпель, передает РИА Новости.

"Эти требования переходят все мыслимые границы. Об этом с их стороны говорить совершенно не корректно. Крым вернулся в состав Российской Федерации по результатам волеизъявления народа, поэтому государственное имущество стало народным достоянием. В связи с этим этот иск и требования не имеют под собой никаких оснований", - считает Гемпель.

В пятницу глава Нафтогаза Андрей Коболев заявил, что украинская сторона получила позитивное решение арбитражного трибунала в Гааге по иску против России о взыскании ущерба в связи с утерей активов в Крыму.