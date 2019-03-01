"Примем все меры": в России прокомментировали победу Нафтогаза в Гааге

В России прокомментировали победу Нафтогаза в Гааге по поводу Крыма / GettyImages

Пресс-служба Минюста РФ обнародовала позицию российской стороны по поводу того, что Гаагский суд принял сторону Нафтогаза по активам в Крыму.

По словам главы правления НАКа Андрея Коболева, украинская компания оценивает компенсацию, которую ей должна выплатить Россия, в сумму около 5 млрд долларов. Однако Россия частичное решение Гаагского суда по иску украинской компании не признает и, соответственно, платить отказывается.

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"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК Нафтогаз и других к Российской Федерации", — пояснили позицию российской стороны в пресс-службе Минюста РФ.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита.