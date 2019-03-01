"Примем все меры": в России прокомментировали победу Нафтогаза в Гааге

1 марта 2019, 19:34

Позицию государств по поводу решения Гаагского суда по иску украинской газовой компании выразил Минюст РФ.

Крым Севастополь флаг
В России прокомментировали победу Нафтогаза в Гааге по поводу Крыма / GettyImages

Пресс-служба Минюста РФ обнародовала позицию российской стороны по поводу того, что Гаагский суд принял сторону Нафтогаза по активам в Крыму.

По словам главы правления НАКа Андрея Коболева, украинская компания оценивает компенсацию, которую ей должна выплатить Россия, в сумму около 5 млрд долларов. Однако Россия частичное решение Гаагского суда по иску украинской компании не признает и, соответственно, платить отказывается.

Читайте такжеПочему попытка Нафтогаза победить Газпром обречена на провалВ ведомстве уже пообещали принять для защиты интересов России все необходимые меры.

"Российская Федерация в соответствующем разбирательстве не участвовала и не признает частичное решение в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение иска НАК Нафтогаз и других к Российской Федерации", — пояснили позицию российской стороны в пресс-службе Минюста РФ.

Напомним, в конце февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза о взыскании компенсации с российского газового монополиста Газпрома за недопоставленные объемы газа для транзита.

Аннексия Крыма

В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Россия Украина Газпром Нафтогаз Гаагский суд
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:55
И ничего не поможет: Украина в шаге от потери безвиза
19:53
В Киеве полицейские бросили мужчину умирать на морозе
19:36
Украина привлекла кредит на полмиллиарда евро под гарантию Всемирного банка Видео
19:34
"Примем все меры": в России прокомментировали победу Нафтогаза в Гааге Видео
19:23
"Украине пора перестать вопить по поводу пустяков": эксперт пояснил, что делать с Азовским морем и РФ Видео
18:58
Аваков рассказал, как СБУ прикрывает радикалов из С14 Видео
18:52
Яценюк рассказал, как проходили переговоры с "Газпромом"
18:31
"В Украине скажут "собака" и плюнут": Лукашенко ответил на вопрос о Крыме
18:05
Убрать из законов всего одно слово: Турчинов нашел оригинальный способ сохранить Украину Видео
17:58
"Стадо гопников": в Днепре подростки устроили издевательства над пенсионером с палочкой Видео
17:53
Лукашенко заявил, что "наелся уже этого президентства" – и пошел на шестой срок Видео
17:44
Названа ожидаемая средняя температура в Украине в марте-2019 Видео
17:38
Единственно правильное решение: Яценюк рассказал о необходимости достроить "Стену" с Россией
17:02
Еще один кандидат в президенты готов снять свою кандидатуру в пользу Гриценко Видео
16:40
Большой бонус: Петросян собрался сдать квартиру с живущей в ней Степаненко
16:36
"Исусик был с усиками": в Сети потроллили отказ Садового от участия в президентских выборах Фото Видео
16:34
Зеленский увеличивает отрыв от конкурентов: опубликован новый президентский рейтинг Видео
16:24
Елизавета II ужаснула сеть "фиолетовой" рукой Видео
16:15
Яценюк рассказал, как российские шпионы пытались найти в его почте текст выступления в ООН
15:45
"Анорексия это уже не смешно": Алла Пугачева шокировала сеть исхудавшим видом
15:32
Яценюк назвал вызовы Украины на международной арене
15:28
"Это катастрофа": Лукашенко всполошился из-за возможного размещение ракет в Украине Видео
15:12
Чат с писательницей Ладой Лузиной
15:00
Экс-министр объяснил, почему при Порошенко не закончится война Видео
14:57
Пенсии, субсидии и медицина: что меняется с марта 2019 Видео
14:55
Ани Лорак в латексе похвасталась новой российской наградой
14:54
Яценюк заявил об отсутствии у него иностранных счетов и компаний
14:38
Шутки в сторону: Зеленский как никогда близок к президентскому креслу - The Guardian
14:32
На телеканале Плюсплюс стартует сезон весенних премьер
14:22
"Смертельная болезнь Пасечника": назван возможный новый главарь "ЛНР"
14:13
Психотип Путина не укладывается в голову ни одного классического политика - Яценюк
13:57
Синоптик рассказала, когда в Украине усилится потепление Видео
13:32
Гаагский суд принял сторону Нафтогаза по активам в Крыму
13:24
"Никто тебе не поможет": на Злату Огневич напали возле ее дома Видео
13:24
Садовый снялся с президентских выборов в пользу Гриценко
13:11
"Общий рубль": Лукашенко согласился на ввод единой валюты с Россией
12:57
В Минфине рассказали, при каких условиях Украина получит еще 500 млн евро от ЕС
12:45
Тимошенко призвала всех кандидатов в президенты объединиться, чтобы побороть коррупцию выборы
12:23
В Минсоцполитики сообщили, как, где и когда украинцам будут платить субсидии "живыми" деньгами
12:15
Высшая Школа Media & Production 1+1 media представила нового руководителя
12:12
"Ехали украинцы": в Польше произошла необычная смертельная авария Фото
12:11
"Хочется, чтобы меня уже кто-нибудь вы*бал": Бузова ошарашила интимным признанием на премии в РФ Видео
11:49
"Обрабатывает каждого": Епифаний рассказал, как Москва мешает признанию ПЦУ
11:40
Девушка дня Instagram: пышногрудая блондинка Анна Кейси Фото
11:16
"Путин, помоги": Пакистан попросил Кремль вмешаться в военный конфликт с Индией
11:09
"Долги возросли": стало известно, сколько украинцы задолжали за коммуналку
11:06
"Народ уже насмотрелся на сиси писи": Каменских в откровенном наряде обвинили в вульгарности
11:02
Зеленский рассказал, конкурент ли для него действующая власть Украины Видео
10:35
Звезда "Беверли-Хиллз" и "Ривердейла" Люк Перри экстренно госпитализирован с инфарктом
10:13
Почему Запад проигрывает Порошенко мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться