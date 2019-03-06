"Живут в мире лжи": Подервянский "проехался" по россиянам

Россияне не воспринимают реальность и живут в мире, сообщил Лесь Подервянский / Скриншот видео с youtube.com

Украинский писатель и художник Лесь Подервянский полагает, что граждане Российской Федерации не похожи на всех остальных людей на Земле — они не воспринимают реальность, живут в мире лжи и выдуманных вещей.

Для россиян очень важна спесь, рассказал литератор в интервью программе Реальная политика с Александром Хоруженко.

По словам собеседника, главный смысл существования русского заключается в унижении кого-то, чтобы добиться уважения, из-за этого возникла агрессия, которая направлена как наружу, так и во внутрь.

"Россияне не похожи на всех остальных людей на планете, они не воспринимают реальность, все они живут в мире лжи и выдуманных вещей. И именно такие вещи им комфорты. И именно поэтому они никогда не будут вести себя рационально…", — отметил Подервянский.

Писатель добавил, что для них очень важны спесь и высокомерие, которые основаны на глубоком комплексе неполноценности, главный мем русского — "Ты меня уважаешь?".

"Для русского очень важно, чтобы его уважали… Для того, чтобы тебя уважали, есть единственный путь — нужно унижать всех остальных и желательно тех только, кто слабее тебя", — заявил он.

Ранее Лесь Подервянский говорил, что если бы после Революции Достоинства (Евромайдан) и побега уже бывшего президента Украины Виктора Януковича глава России Владимир Путин поддержал украинское государство, то наша страна стала бы большой областью "кацапстана".