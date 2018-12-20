Подервянский объяснил, как Украина могла стать областью "кацапстана"

Украина могла стать областью "кацапстана" после Революции Достоинства, полагает Лесь Подервянский / Скриншот видео с youtube.com

Художник и писатель Лесь Подервянский считает, что если бы после Революции Достоинства и побега уже бывшего президента Украины Виктора Януковича глава Российской Федерации Владимир Путин поддержал украинское государство, то наша страна стала бы большой областью "кацапстана".

Если бы РФ не захватила Крым и не взяла бы под контроль часть Донбасса, Украина не смогла бы провести никакие реформы, рассказал литератор в эфире крымскотатарского телеканала АТР.

По его словам, нужно понимать, что исторические события имеют свою логику, они не идут так, как нам хочется, а они идут только так, как они могут идти.

"…Представь себе, что они (россияне — Ред.) не отобрали бы у нас Крым и Донбасс, могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же *опе", — заявил Подервянский.

Писатель подчеркнул, что очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. "…мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо, а на самом деле, потом, по прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход, и это было хорошо, в перспективе — хорошо…", — сказал писатель.

Читайте такжеПодервянский назвал необычную причину захвата Путиным Крыма"…и в итоге кому мы обязаны… "незалежністю",… взлетом национального сознания… мы обязаны только одному человеку — Путину… Он все это замутил", — полагает собеседник.

"Если бы он это все не замутил, ну вот, если он бы был человеком каким-то умным. Вот у нас революция, Янык сбежал… он бы сказал — какие вы замечательные наши братья, вы прогнали этого коррупционера, вот вам деньги на развитие — все — элита была бы разложена тут же,… мы стали бы тут же прекрасной большой областью этого кацапстана", — утверждает художник. Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.