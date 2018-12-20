Подервянский объяснил, как Украина могла стать областью "кацапстана"

20 декабря 2018, 08:41

Украинцы обязаны Путину взлетом национального сознания, полагает писатель.

Лесь Подервянский полагает, что Украина могла стать областью
Украина могла стать областью "кацапстана" после Революции Достоинства, полагает Лесь Подервянский / Скриншот видео с youtube.com

Художник и писатель Лесь Подервянский считает, что если бы после Революции Достоинства и побега уже бывшего президента Украины Виктора Януковича глава Российской Федерации Владимир Путин поддержал украинское государство, то наша страна стала бы большой областью "кацапстана".

Если бы РФ не захватила Крым и не взяла бы под контроль часть Донбасса, Украина не смогла бы провести никакие реформы, рассказал литератор в эфире крымскотатарского телеканала АТР.

По его словам, нужно понимать, что исторические события имеют свою логику, они не идут так, как нам хочется, а они идут только так, как они могут идти.

"…Представь себе, что они (россияне — Ред.) не отобрали бы у нас Крым и Донбасс, могли бы мы, имея электорат Крыма и Донбасса, провести хоть какие-нибудь реформы? Мы сидели бы в такой же *опе", — заявил Подервянский.

Писатель подчеркнул, что очень трудно как-то классифицировать какие-то события, когда нет временного люфта. "…мы часто воспринимаем какие-то вещи, что это очень плохо, а на самом деле, потом, по прошествии времени, мы видим, что именно в этом был единственный выход, и это было хорошо, в перспективе — хорошо…", — сказал писатель.

Читайте такжеПодервянский назвал необычную причину захвата Путиным Крыма"…и в итоге кому мы обязаны… "незалежністю",… взлетом национального сознания… мы обязаны только одному человеку — Путину… Он все это замутил", — полагает собеседник.

"Если бы он это все не замутил, ну вот, если он бы был человеком каким-то умным. Вот у нас революция, Янык сбежал… он бы сказал — какие вы замечательные наши братья, вы прогнали этого коррупционера, вот вам деньги на развитие — все — элита была бы разложена тут же,… мы стали бы тут же прекрасной большой областью этого кацапстана", — утверждает художник.Напомним, 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс Россия Крым Виктор Янукович Владимир Путин
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
09:43
"Или ярлык предателя, или керосин в костер": соцсети о заявлении Турчинова по Керченскому проливу
09:43
В Литве придумали, как наказать российских олигархов
09:20
Синоптики сулят Киеву осеннюю температуру Видео
09:15
"Беларусь придется ломать через колено": Журналист рассказал, зачем Кремль делает "недоСоветский Союз"
09:08
Судьба Крыма в руках Украины мнение
08:41
Подервянский объяснил, как Украина могла стать областью "кацапстана" Видео
08:40
Брексит показал: желающего выйти из ЕС просто размажут мнение
08:14
Политолог объяснила, почему России невыгодна масштабная война с Украиной Видео
07:49
К Путину на большую пресс-конференцию решили не пускать "больных" журналистов Видео
07:33
О независимости Украины не может быть и речи мнение
07:24
"Захват Украины": идеолог "русской весны" обозвал Кравчука из-за слов о распаде России Видео
06:55
Рецепты на Новый год-2019: cалат мимоза, лучшие салаты на праздник Видео
06:23
Стало известно, у каких знаков Зодиака есть способности к магии
06:02
Удар по империи: эксперт объяснила, как ПЦУ разрушила идею "русского мира"
05:50
Аналитик назвал самый большой успех и провал Украины в 2018-м Видео
05:31
Эксперт раскрыл планы Путина по Донбассу
05:05
Женщина насиловала собственную малолетнюю дочь, угрожая убийством
04:34
"Безумно сексуальная": экс-участница "Танцев со звездами" покрасовалась в платье без белья
03:44
Что подарить семье и любимым на Новый год 2019 Видео
03:15
Психолог объяснила, при каком условии человека точно будут любить Видео
02:48
"Ты вор или сосед?": Леся Никитюк рассказала, как познакомилась с женихом Видео
02:30
Ученые рассказали, как связаны хриплый голос и желание женщин заняться сексом
02:16
"Безопасность боя и выживание": в "Десне" прошли масштабные учения резервистов Фото Видео
01:58
Посол Польши Ян Пекло прекращает работу в Украине
01:37
Скандальный художник-аноним Бэнкси представил новый шедевр Видео
01:15
В США заговорили о международной операции против России в Черном море
00:51
В Украине настаивают на переносе переговоров по Донбассу из Минска Видео
00:28
Дуа Липа написала и исполнила сингл для остросюжетного фильма "Алита: Боевой ангел"
00:04
Лорак, Петросян, Шнуров: самые громкие разводы знаменитостей 2018 года Видео
19 декабря, среда
23:40
На Сумщине неуравновешенная 70-летняя учительница взяла в заложники школьников Видео
23:12
Российский политолог спрогнозировала отношения Киева и Москвы после украинских выборов
22:44
Пригласившая Путина на свадьбу глава МИД Австрии поддержала санкции против России
22:17
У берегов Турции тонет судно с грузом крымской соды Фото
22:16
Число погибших мирных жителей на Донбассе снизилось вдвое - ОБСЕ
21:53
ЕС пригрозил лишить Украину безвиза: опубликован список требований
21:35
В России миллиардер из партии Путина совершил самоубийство
21:14
Зимнее солнцестояние 2018: в чем особенность и что делать в этот день Видео
20:44
В США намерены снять санкции с компаний российского олигарха Дерипаски
20:41
В сеть утек ролик Red Dead Redemption 2 на ПК Видео
20:23
Отравители Скрипалей и "фабрика троллей": США ввели новые санкции против РФ
19:58
Смертельное столкновение микроавтобусов под Херсоном: пятеро погибших Фото
19:55
Яценюк, Петренко и Йованович открыли Межрегиональный правовой клуб в Киеве
19:53
Официально: США полностью выводят свои войска из Сирии
19:40
Как зажигают главную новогоднюю елку Украины 2019: онлайн-трансляция Фото Видео
19:27
Российский военный из ЛНР погиб в украинской тюрьме
19:25
"Друзья для всех, но вам бойкот": Белорусская церковь запретила своим православным знаться с ПЦУ Видео
19:05
Морозы и слякоть: синоптики рассказали о погоде на новогодние праздники 2019 в Украине Видео
18:59
Модель и звезда Instagram бесстыже выставила прелести в откровенном купальнике: опубликованы фото Фото
18:16
В Украине начали подготовку к перерегистрации всех религиозных организаций - СМИ
17:53
Украина пригрозила уничтожить Крымский мост с помощью новейших ракет
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять