От метелей до +18: синоптики рассказали о погоде в Украине в начале недели

В Украине прогнозируют осадки, сильный ветер и колебание атмосферного давления.
В Украине в ближайшие сутки, 11 марта, погоду будет определять продвижение теплых и влажных воздушных масс.
Это создает предпосылки для осадков, сильного ветра и колебания атмосферного давления, сообщили в Укргидрометцентре.
11 марта в Карпатах ожидаются небольшие дожди с мокрым снегом, ночью в западных областях умеренные осадки, лишь в южной части без существенных осадков.
Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-22 м/с, в Карпатах и Прикарпатье ночью и утром местами 29-34 м/с.
Температура воздуха ночью составит от 1° мороза до 4° тепла, в Закарпатье, Крыму и на юге Одесской области 3-8° тепла; днем в северных и западных областях 5-10° тепла, на остальной территории 9-14°, на юге страны местами до 18° тепла.
Синоптики предупредили, что на высокогорье Карпат ночью значительный, днем умеренный снег, метель, температура в течение суток 1-6° мороза.
Как ожидается, в Киеве пройдет небольшой дождь. Температура ночью 0-2° тепла, днем 7-9° тепла.
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12 марта синоптики прогнозируют в южной части, днем и в восточных областях Украины дождь, местами с мокрым снегом, в Крыму и Приазовье значительные осадки, на остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла; в Карпатах ночью 4-9° мороза, днем 0-5° мороза.
В Киеве 12 марта без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 5-7° тепла.
Отметим, что о сильных порывах ветра по Украине 11 марта в своем Facebook также предупредила синоптик Наталья Диденко.
Напомним, ранее синоптик предупредил о весенних погодных сюрпризах.