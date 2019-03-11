Россия начала стягивать войска в Крым

Крым / Reuters

Россия усиливает военную группировку в аннексированном Крыму.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы страны по обороне, передает ТАСС.

"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря", - приводит агентство слова Шойгу.

Ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (​H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.

Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.

Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".