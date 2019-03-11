Россия начала стягивать войска в Крым

По словам главы Минобороны РФ, создано оперативное командование в дальней морской зоне.
Россия усиливает военную группировку в аннексированном Крыму.
Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании комитета Госдумы страны по обороне, передает ТАСС.
"Усилен состав войск в Крыму, что обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море. Создано оперативное командование в дальней морской зоне, которое обеспечивает управление кораблями, выполняющими задачи в акватории Средиземного моря", - приводит агентство слова Шойгу.
Ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей конгресса США единогласно одобрил законопроект "О непризнании аннексии Крыма" (H.R. 596), запрещающий Белому дому признавать "присоединение" Крыма к России.
Вашингтон не признает как де-юре, так и де-факто принадлежность полуострова, а также его воздушное пространство или территориальные воды к РФ.
Однако в законопроекте уточняется, что президент США может отказаться от этого запрета, если такое решение будет соответствовать "жизненным интересам национальной безопасности".