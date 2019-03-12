"Полный контроль": эксперт раскрыл план Путина по Украине после выборов

12 марта 2019, 06:01

В случае укрепления украинской экономики Москва может предпринять полномасштабное военное наступление на Украину.

Путин
Президент России Владимир Путин / Reuters

Несмотря на то, что сегодняшняя ситуация в Украине устраивает президента РФ Владимира Путина, после президентских выборов российская агрессия против Киева может усилиться.

Таке мнение высказал российский оппозиционный политик Константин Боровой в интервью Апострофу.

"Нынешняя ситуация устраивает Путина - это полный контроль, все на виду, в том числе армия и спецслужбы. А если новый президент действительно начнет экономические и политические реформы, то это может вызвать негативную реакцию Путина. Для Кремля опасность будет в том, что граждане Украины станут благополучными. Подобное мы видели в странах Балтии, когда ослабление влияния Кремля произошло не потому, что у Литвы, Эстонии и Латвии появилась сильная армия, а потому, что в этих странах появилась сильная экономика", - считает Боровой.

По его словам, в случае укрепления украинской экономики Москва может предпринять полномасштабное военное наступление на Украину.

"Конечно, если новый президент будет заниматься реформами, укрепляя, прежде всего, экономическую независимость Украины, то он будет представлять опасность для России. В этом случае могут быть военные действия. Подобная ситуация была в Грузии в 2009 году", - заключил эксперт.

Ранее экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ выразил мнение, что у украинских властей в течение последних пяти лет отсутствует системная политика в отношении как подконтрольных, так и неподконтрольных территорий Донбасса, и это подменяется предвыборными рейдами с риторикой, "удобной" местному электорату.

"По хорошему, Порошенко нужно было бы ехать не в Мариуполь, где экономическая ситуация относительно благополучна, благодаря двум меткомбинатам известной финансово-промышленной группы, а в те же Лисичанск (где шахтеры) или Северодонец, где имеются большие проблемы на химическом предприятии "Азот". Вот там бы президент много чего интересного услышал", - отметил Кущ, комментируя визит президента Петра Порошенко 1 марта на Донбасс.

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Россия Украина Владимир Путин выборы-2019 Константин Боровой
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