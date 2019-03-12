Главу правления Укрнафты намерены уволить

Укрнафта / ukrnafta.com

В повестку общего собрания акционеров ПАО Укрнафта, назначенного на 28 марта 2019 года, включен вопрос изменения устава Укрнафты, а также прекращения полномочий председателя правления Укрнафты Марка Роллинса с 30 апреля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.

Если до 30 апреля наблюдательный совет не определится с кандидатурой руководителя Укрнафты, то эти полномочия временно будет исполнять лицо, назначенное общим собранием акционеров.

Также в ходе собрания акционеров примут решение о прекращении полномочий действующих и избрании новых членов наблюдательного совета.

"Новый наблюдательный совет Укрнафты будет сформирован общим собранием акционеров из одиннадцати лиц, шесть из которых будут независимыми директорами согласно утвержденному общим собранием акционеров уставу общества. Из остальных пяти директоров три будут представлять НАК Нафтогаз Украины, два – миноритарных акционеров" , - идет речь в сообщении пресс-службы.

Ранее в НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что аудиторы не должны проверять ПАО "Укрнафта", поскольку в ней нет корпоративных прав государства.