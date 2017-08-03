Газ будет. "Укрнафте" продлят лицензии на добычу до 2037 года

Комиссия по вопросам недропользования при государственной службе геологии и недр (Госгеологии) рекомендует продлить специальные разрешения (лицензии) на пользование недрами для крупнейшей нефтедобывающей компании "Укрнафта" на 20 лет — до 2037 года.

Об этом рассказали в Госгеологии, сообщают "Українські новини".

"20 июля состоялось заседание комиссии по вопросам недропользования, на котором приняли положительное решение о продлении лицензий по "Укрнафте" на 20 лет", —говорится в сообщении.

Напомним, что 9 июня "Укрнафта" остановила добычу на Южно-Панасовском месторождении в Сумской области из-за отказа Государственной службы геологии и недр в продлении специального разрешения на недропользование, которое закончилось. Таким образом, без газа остались 4 села.

Кроме того, с 27 июня 2017 "Укрнафта" была вынуждена остановить добычу углеводородов на Анастасивском, Рыбальском, Артюховском и Коржевском месторождениях в Сумской области.

Ранее "Укрнафта" обратилась к главе Сумской ОГА, с просьбой в рамках полномочий главы администрации, не допустить остановки на шести месторождениях общества, на которых в скором времени должен закончиться срок действия специальных разрешений на добычу.

В 2017 году истекает срок действия спецразрешений компании на 9 месторождениях. "Укрнафта" оценивает потери от непродления действия 9 разрешений в 4 млрд грн.

Суммарная добыча на 9 месторождениях составляет 275,7 тыс. тонн нефти (около 20% годового объема добычи нефти "Укрнафты") и 87,9 млн куб. м природного газа.

50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК Нафтогаз Украины, по 13,6% — компаниям Littop Enterprises Limited и Bridgemont Ventures Limited и 12,9% — Bordo Management Limited. 9,9% акций компании принадлежат другим акционерам.