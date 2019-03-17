"Х*йло не почтило своим телом праздник": В Сети поиздевались над концертом в годовщину аннексии Крыма

Скриншот из видео / Twitter

В городе Керчь к пятой годовщине аннексии Крыма россиянами было решено устроить массовые гуляния - с участием музыкантов из России. Однако, прибыв на концерт, артисты обнаружили, что развлекать особо и некого - посмотреть на мероприятие пришли всего лишь несколько десятков горожан. Соответствующее видео было опубликовано в сервисе микроблогов Twitter. Причем зрителей близко к выступающим не подпустили, перекрыв проход к сцене рамками металлоискателей.

В Керчи кипишь в соцсетях))) Приехали артисты с рф на концерт, а людей нет никто))) ха)) полчаса назад) Поняли, что эти все концерты все _ня)) 16.03. pic.twitter.com/kXDG6skiCN — UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל?????????? (@herooftheday10) 16 марта 2019 г.

"Вот так вот - вот как много народа", "Где народ?", "Людей за километр держут в загонах, смешно, ну его нах такой концерт", "А что, Х*йло не почтило своим телом праздник?", "Счастья, счастья полны портки - по рожам видно", — написали пользователи Сети.

Напомним, ранее в Сети посмеялись над провальным туристическим сезоном в Крым, а также возмутились поездкой одесских школьников на аннексированный полуостров.



