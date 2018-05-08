"Отвратительно, омерзительно". Пользователи Сети возмутились поездкой одесских школьников в Крым

Журналистка Екатерина Маденс пожаловалась в соцсети Facebook на одесских школьников, отправившихся в туристическую поездку в аннексированный Россией Крым.

"Я, конечно, все понимаю. Но что делает Ришельевский лицей в оккупированном Крыму? Родители вообще о безопасности своих детей не думают? Они вообще хоть о чем-то думают?", — написала она.

К посту она прикрепила снимки, ранее опубликованные в группе туристического кружка в Ришельевском лицее. На них лицеисты и их инструкторы позируют на склонах Чатыр-Дага, горного массива в южной части Крыма.

Большинство пользователей в комментариях к посту выразили свое негодование данной поездкой и вышутили ее.

"Отвратительно. омерзительно. больше не могу сказать", "Как понимаю, поездка организована родителями лично? Потому что, если лицеем, это за всеми гранями просто", "Из поездок привозят сувениры, что будет на этот раз – флажки-триколоры и магниты-"путинки"? Нет, ну а что, войны нет, братские страны, Крым не оккупирован, российские флаги к детишкам вообще не имеют никакого отношения. Вот мне интересно, Освенцим − так же детишек бы повезли? Ну а что, там же наши граждане сидели. Позорный зашквар − еще лето впереди, так может с "Артеком" мост дружбы наладить", "Горы в Крыму заминированы (Ришельевской отдел Правого сектора:))))))", − написали они.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети возмутились Днем скорби в аннексированном Крыму.