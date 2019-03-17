В Киеве неизвестные ограбили и осквернили храм УПЦ МП

Злоумышленники проникли в храм через окно в алтарной части.
В субботу, 16 марта, неизвестные ограбили и осквернили церковь Георгия Победоносца УПЦ МП в Оболонском районе Киева.
Злоумышленники проникли в храм через окно в алтарной части. Они сбросили святые дары с престола, а также повалили семисвечник, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ МП.
Неизвестные также украли пожертвования, серебряные кресты и цепочки, сказано в сообщении.
Прибывшие на место инцидента полицейские зафиксировали правонарушение, добавили в УПЦ МП.
Напомним, ранее сообщалось, что на Волыни священник УПЦ МП открыл огонь у храма.