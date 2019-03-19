День Рождения Лины Костенко: творческий путь и топ-5 стихотворений поэтессы

Лина Костенко / Униан

Творческий путь

Свой путь литературу Костенко начала в крайне юном возрасте, еще школьницей начав посещать литературную студию при журнале "Днепр", которой руководил известный советско-украинский писатель Андрей Малышко.

Вскорости после окончания Второй мировой войны годы она начала посещать литературную студию уже при Союзе писателей Украинской ССР. Впоследствии Костенко стала едва ли не самой яркой представительницей поколения "шестидесятников" в украинской литературе.

За свою многолетнюю карьеру она опубликовала более полутора десятка поэтических сборников (Паруса", Путешествия сердца, Над берегами вечной реки, Сад нетающих скульптур, "Река Гераклита"), прозаического произведения Записки украинского самасшедшего. За исторический роман в стихах Маруся Чурай Костенко получила Государственную премию имени Тараса Шевченко.

К слову, произведения поэтессы были переведены на английский, белорусский, эстонский, итальянский, литовский, немецкий, словацкий, французский и другие языки.

Лина Костенко / УНИАН

Топ-5 стихотворений Лины Костенко:

"Крылья" - самая известная часть поэмы Лины Костенко "Чайка на льдине":

1) "А й правда, крилатим ґрунту не треба / Землі немає, то буде небо / Немає поля, то буде воля / Немає пари, то будуть хмари / В цьому, напевно, правда пташина /А як же людина? А що ж людина?/Живе на землі. Сама не літає /А крила має. А крила має!".

2) Слова, по Лине Костенко, не только средства выражения человека, но, в виде языка, и основа нации.

"Страшні слова, коли вони мовчать /Страшні слова, коли вони мовчать / Коли вони зненацька причаїлись / Коли не знаєш, з чого їх почать /бо всі слова були уже чиїмись/Хтось ними плакав, мучивсь, болів /із них почав і ними ж і завершив/Людей мільярди і мільярди слів /а ти їх маєш вимовити вперше"

3) Неотвтратимость хода времени.

"Життя іде і все без коректур/І час летить, не стишує галопу /Давно нема маркізи Помпадур/ І ми живем уже після потопу / Не знаю я, що буде після нас /В які природа убереться шати.Єдиний, хто не втомлюється, – час /А ми живі, нам треба поспішати"

4) Пейзажная лирика

"Вечірнє сонце, дякую за день/ Вечірнє сонце, дякую за втому/За тих лісів просвітлений Едем/І за волошку в житі золотому/За твій світанок, і за твій зеніт,і за мої обпечені зеніти".

5) Любовная лирика и размышления о женской доле.

"Грішниця я. Полюбила чужого.Долі моєї пекуча жого!Буде гроза! Потім буде тиша.Жінка твоя. Але я твоїша.Десь ти живеш по дорозі в Святошино.Душу мою без тебе спустошено.Оце дожилася — з бурі та з клекоту,оце дожилася — до сліз, до лепету".

Напомним, ранее Лина Костенко была признана самым известным современным украинским писателем