"Мы умоляли депутатов": Омелян пояснил причины отказа Skoda работать в Украине

Министр утверждает, что депутаты упустили крупного инвестора Skoda / Spšoa

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что автомобильная компания Skoda отказалась инвестировать средства в строительство завода на территории Украины из-за отсутствия в стране необходимых законов.

"Два из трех ключевых требований для размещения производства в Украине автомобилей - одобрение парламентом наших двух законопроектов по развитию рынка электромобилей", - написал Омелян в Facebook.

По словам министра, от парламентариев требовали утвердить необходимые законы, но безрезультатно.

"Министерство инфраструктуры Украины совместно с активистами просили, уговаривали, умоляли народных депутатов одобрить наши два законопроекта, разработанные совместно со многими прогрессивными парламентариями из всех фракций. "Да, но пока нет", - равнодушно звучало в ответ. Ну что же - вот и результат", - написал чиновник.

Омелян обвинил депутатов в популизме и заявил, что из-за взаимных обвинений в Раде не дали создать в стране многомиллионную сферу с большим количеством рабочих мест.

Как ранее сообщалось, руководство чешского гиганта-автопроизводителя Skoda Auto отказалось от строительства крупного завода в Украине ради других площадок в Восточной и Юго-Восточной Европе, поскольку власти Украины так и не предложили условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.