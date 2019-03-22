"Мы умоляли депутатов": Омелян пояснил причины отказа Skoda работать в Украине

22 марта 2019, 19:21

Чиновник уверяет, что министерство требовало от парламентариев принятия ряда законопроектов.

Шкода
Министр утверждает, что депутаты упустили крупного инвестора Skoda / Spšoa

Министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что автомобильная компания Skoda отказалась инвестировать средства в строительство завода на территории Украины из-за отсутствия в стране необходимых законов.

"Два из трех ключевых требований для размещения производства в Украине автомобилей - одобрение парламентом наших двух законопроектов по развитию рынка электромобилей", - написал Омелян в Facebook.

По словам министра, от парламентариев требовали утвердить необходимые законы, но безрезультатно.

"Министерство инфраструктуры Украины совместно с активистами просили, уговаривали, умоляли народных депутатов одобрить наши два законопроекта, разработанные совместно со многими прогрессивными парламентариями из всех фракций. "Да, но пока нет", - равнодушно звучало в ответ. Ну что же - вот и результат", - написал чиновник.

Омелян обвинил депутатов в популизме и заявил, что из-за взаимных обвинений в Раде не дали создать в стране многомиллионную сферу с большим количеством рабочих мест.

Как ранее сообщалось, руководство чешского гиганта-автопроизводителя Skoda Auto отказалось от строительства крупного завода в Украине ради других площадок в Восточной и Юго-Восточной Европе, поскольку власти Украины так и не предложили условия, которые привлекли бы потенциального инвестора.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада инвестиции SKODA Мининфраструктуры Владимир Омелян
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

19:21
"Мы умоляли депутатов": Омелян пояснил причины отказа Skoda работать в Украине
19:16
"Хамство России": Шендерович объяснил, за что украинцы должны благодарить Путина Видео
18:47
"Если Киев учтет рекомендации": Венгрия озвучила условие снятия блокады комиссии Украина-НАТО
18:30
В Нацполиции назвали самые популярные схемы подкупа избирателей Видео
18:19
Макаревич отказался комментировать нарисованную в Госдуме свинью
18:00
Обморок за кулисами: Лолите понадобилась срочная помощь медиков
17:42
Черный список Минкульта пополнился звездой Comedy Woman
17:31
В Кременчуге Омелян показал место производства капсулы Hyperloop
17:24
УПЦ МП пошла судом на Минкульт из-за переименования Видео
17:20
Промпроизводство в Украине продолжает сокращаться
17:09
Украинцев на встрече Бойко и Медведчука с Медведевым поманили транзитом газа и сниженными ценами
16:48
Зеленский остается лидером президентского рейтинга – опрос Видео
16:47
Аналитик рассказал, почему украинцы массово поддерживают Зеленского
16:06
На Закарпатье девятиклассница попала в больницу после жестокого избиения в школе Видео
16:02
ТСН покажет документальный спецпроект "Дорога на Банковую"
15:48
В ГПУ требуют извинений от западного эксперта за слова о "вранье Луценко" Видео
15:40
Американское посольство выразило обеспокоенность изменениями в устав Нафтогаза
15:39
Дофига шутница: Телепропагандистка Скабеева "закосила" под кандидата в президенты Украины Видео
15:02
Скандал с послом США: Порошенко заявил о поддержке Йованович Видео
14:38
В Украине обвинили РФ в отказе обменять осужденного Павла Гриба Видео
14:30
Skoda окончательно "закопала в землю" идею строительства нового завода в Украине
14:25
Трамп заявил, что намерен признать Голанские высоты территорией Израиля
14:12
Синоптики рассказали о непогоде: где в Украине ожидаются морозы и снег Видео
13:59
"Разогнать, как матрос Железняк": Шнуров устроил бучу по поводу Минкульта в Госдуме
13:25
Приговор Грибу: что хотела показать Москва мнение
13:21
Посмертно признались: Стало известно, чего требуют родственники Началовой от властей России
13:09
Высшая школа Media&Production организует Media trip в шоу "Голос страны"
12:53
Социолог развенчал миф о двойниках Путина
12:23
Журналист рассказал, с кем сойдется Усик в первом бою в супертяжелом весе
12:05
"Вернутся минусы": синоптики предупредили о погодных неприятностях в Киеве
12:00
Партия "груза 200": в сети показали видео точного удара ВСУ по боевикам на Донбассе Видео
11:54
Россия не даст Европе "спать спокойно" мнение
11:37
Отец Гриба объяснил, почему политзаключенный не выживет за решеткой Видео
11:35
"ДНР" и пустота: в Сети показали полные безысходности фото из Донецка
10:51
Дипломат раскрыл опасный и коварный план Путина по Украине с Донбассом
10:48
Почему новый контракт главы Нафтогаза еще подозрительней старого мнение
10:31
Восхождение зрады: Половина украинцев считает, что войну на Донбассе начала Россия - опрос
10:20
В России суд вынес приговор Павлу Грибу Видео
10:04
Американские СМИ узнали о планах России испытать гиперзвуковые ракеты на полигоне
09:30
Борис Акунин рассказал о главном чувстве Путина Видео
09:25
Адвокат дьявола, или Как Луценко наступил на старые грабли мнение
09:21
Кавылин рассказал об образовательных инициативах в ГФС Киевской области
08:55
Взрыв на заводе пестицидов в Китае: десятки жертв, более 600 пострадавших Фото Видео
08:34
Как Трамп развел Порошенко и Ко как котят мнение
08:25
Евро подскочил и перешагнул психологическую отметку: назван курс валют в Украине
08:00
Похороны Началовой: СМИ рассказали о "мистическом знаке" Фото Видео
07:25
"ДТП и самосуд": в Киеве автобус на переходе сбил трех пешеходов Фото Видео
07:16
После распада НАТО Путина уже ничто не остановит - Defence News
06:59
Почему улыбка Путина для Порошенко важнее гнева Трампа мнение
06:47
Поздравления с праздником 40 святых на словах и в картинках Фото
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться