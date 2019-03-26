Трагически умер известный украинский политолог

Валерий Дудко в центре / Facebook Валерия Дудко

25 марта умер известный украинский политолог Валерий Дудко.

Он скончался в Харькове после тяжелой болезни. Ему было 66 лет.

"Отошел в вечность известный харьковский политолог Валерий Дудко – сильная личность и человек с активной проукраинской позицией. Покойтесь с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!" – рассказала его коллега, преподаватель университета Галина Куц у себя в Facebook.

Дудко много лет страдал от сахарного диабета, на фоне которого у него развилась гангрена. В марте 2017 года из-за тяжелой болезни ему ампутировали ногу.

Время и место прощания с политологом будет сообщено позже.

Напомним, 25 марта умер американо-британский певец Скотт Уокер, известный по участию в поп-группе Walker Brothers.

21 марта утром умер Петр Зайченко. Он прославился по фильмам "Такси-блюз", "Тарас Бульба", "Парад планет", а также своими ролями в сериалах "Дальнобойщики" и "Участок".