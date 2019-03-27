В НАБУ закрыли все дела о незаконном обогащении

27 марта 2019, 23:36

Основанием для принятия решений стало решение Конституционного суда.

НАБУ
НАБУ больше не расследует незаконное обогащение, поскольку это незаконно / Фото: УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отчитались о полном или частичном закрытии уголовных дел за незаконное обогащение согласно соответствующего решения Конституционного суда.

Как сообщается в сообщении НАБУ в Facebook, закрыто все 63 уголовных производства, в материалах которых содержаться результаты расследований детективов о фактах незаконного обогащения на общую сумму более 0,5 млрд грн.

"Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 — в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детективы НАБУ в рамках дел преимущественно расследовали дела о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Ранее в Сети был опубликован список нардепов, просивших об этом отмене статьи за незаконное обогащение. Позднее в Евросоюзе разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
уголовное дело НАБУ незаконное обогащение
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

00:02
Взрывы и пожар в Кропивницком: что известно на данный момент
27 марта, среда
23:36
В НАБУ закрыли все дела о незаконном обогащении
23:17
"Не надо считать военных тупым мясом": бойцы Азова устроили "ледяной прием" Порошенко Видео
23:08
На пятницу запланированы дебаты между Зеленским, Тимошенко и Порошенко
22:31
В Кропивницком взорвалась газовая заправка Фото Видео
22:07
Добронравов равнодушно отреагировал на отмену запрета на въезд на Украину
21:42
В Европе прогнозируют остановку Северного потока-2 на годы из-за Дании и Польши
21:35
Тимошенко и Зеленский выходят во второй тур, Порошенко оставляет тройку лидеров - соцопрос
21:20
В Виннице на митинге Порошенко схватились Нацкорпус и полиция: опубликованы фото,видео Видео
21:01
Галкин показал семейный замок с высоты птичьего полета Фото
20:49
Ляшко и Бойко "продинамили" Гриценко на эфирных дебатах: опубликовано видео Видео
20:21
Назначен евродепутат для наблюдения за выборами президента в Украине
20:00
"Есть некая ревность": политолог объяснил выпад Вакарчука в адрес Зеленского
19:25
Ушел из жизни трижды летавший на орбиту Земли космонавт
18:58
Трамп потребовал от РФ "убраться" из Венесуэлы
18:41
Александр Мороз объявил о снятии своей кандидатуры из-за фальсификаций
18:24
Дания отказала Газпрому по Северному потоку-2 - Нафтогаз
18:13
Кличко вручил 24 квартиры детям-сиротам и детям, лишенным родительской опеки
18:02
В Казахстане рухнул вертолет Минобороны с 13 пассажирами
18:01
У Зеленского посоветовали Вакарчуку "спуститься с горы"
17:28
Названа дата премьеры Слуги народа-3 с Зеленским
17:26
Экс-супруг Началовой ответил на обвинения в причастности к ее смерти
17:05
Девушка дня Instagram: модель с натуральной пышной грудью Юлия Логачева Фото
17:01
В Киеве состоится бизнес-событие People management 6 новости компании
16:58
Россия признала массовые репрессии в оккупированном Крыму - НФ
16:45
"От Богомолова?": Ксению Собчак заподозрили в беременности
16:34
Нежданный подгон для ВСУ: в украинском порту нашли груз российских ракет Видео
16:12
Британский таблоид высмеял Анастасию Волочкову за неумелый фотошоп
16:08
Аваков поднял вопрос о полете Бойко и Ко в Россию
16:04
Скандал с натурализацией: стала известна реакция Мораеса Видео
16:03
В Минобороны рассказали, скольких людей призовут в армию весной-2019
15:46
Пограничники рассказали, почему выпустили в Москву Бойко и Медведчука
15:32
"Он надо мной издевался": вскрылись причины развода Аллы Пугачевой с экс-мужем
15:19
Зарево декоммунизации: на Черниговщине националисты расколотили бюст генералу Ватутину
15:17
Макгрегор объявил о завершении карьеры в MMA: дальше - виски, Мейвезер или Хабиб
15:00
По новым данным разведки: В СВР рассказали, как Кремль вмешивается в украинские выборы
14:53
Зеленский одним постом поглумился над Вакарчуком, Порошенко и Тимошенко одновременно
14:23
Maruv в латексных чулках и вызывающей позе позвала фанатов на концерт в Москве
14:22
"Вялый член" и "конкурент Бога х*йни": обращение Вакарчука высмеяли в соцсетях
14:13
"И первый, и второй тур пройдем спокойно": эксперты рассказали, когда украинцам бежать за баксом Видео
14:09
Взять и проверить: в Кабмине отреагировали на вояж Бойко и Медведчука в Москву
14:04
"Обещали политическую крышу": на Киевщине директора стадиона уволили за отказ агитировать за Порошенко Видео
13:48
"Лицо постарело очень": Наталья Могилевская шокировала изможденным видом
13:44
Суд отменил запрет на въезд в Украину и показ фильмов звезде ситкома Сваты
13:06
Ефим Шифрин теряет зрение и память: юморист напугал свои видом зрителей ток-шоу Видео
12:39
Вакарчук обратился с речью к украинцам в преддверии выборов президента Видео
12:33
"Есть вопросы": Луценко пригрозил уголовными делами из-за вояжа Бойко и Медведчука в РФ Видео
12:24
"Напыщенно и пафосно": дочь Оли Поляковой похвасталась ножками на подиуме Видео
12:17
ТСН проведет 7-часовой марафон "Вибір країни" 31 марта
12:03
Отставка в УПЛ: участник еврокубков выгнал главного тренера
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять
Подписывайтесь на наш
канал в Telegram
Узнавайте первыми все
самое важное и интересное
Подписаться