В НАБУ закрыли все дела о незаконном обогащении

НАБУ больше не расследует незаконное обогащение, поскольку это незаконно / Фото: УНИАН

В Национальном антикоррупционном бюро Украины отчитались о полном или частичном закрытии уголовных дел за незаконное обогащение согласно соответствующего решения Конституционного суда.

Как сообщается в сообщении НАБУ в Facebook, закрыто все 63 уголовных производства, в материалах которых содержаться результаты расследований детективов о фактах незаконного обогащения на общую сумму более 0,5 млрд грн.

"Из-за решения Конституционного суда полностью закрыты 26 уголовных производств и 37 — в части ст.368-2 УК Украины. Общая сумма состояний, законность происхождения которых исследовали детективы НАБУ в этих делах, составила около 500 млн грн", - сказано в сообщении.

Отмечается, что детективы НАБУ в рамках дел преимущественно расследовали дела о доходах и имуществе народных депутатов, прокуроров, чиновников центральных органов власти и судей.

Напомним, в конце февраля 2019 года КС по конституционному представлению 59 народных депутатов Украины признал неконституционной ст.368-2 Уголовного кодекса Украины о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Ранее в Сети был опубликован список нардепов, просивших об этом отмене статьи за незаконное обогащение. Позднее в Евросоюзе разнесли аргументы КСУ по отмене статьи о незаконном обогащении.