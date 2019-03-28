У Кличко рассказали, когда в Киеве отключат подачу тепла в квартиры

В КГГА заговорили об отключении отопления в квартирах / kiyany.obozrevatel.com

В Киевской городской государственной администрации рассказали, когда в городе может быть прекращена подача тела в квартиры.

Как подчеркнул заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев, после того, как в Киеве среднесуточная температура воздуха будет держаться +8 градусов в течение трех суток, в городе будет отключена подача тепла.

"Относительно учреждений социальной сферы и жилых домов, мы будем ориентироваться на температуру воздуха. После того, как среднесуточная температура воздуха увеличится до +8 в течение более 3 суток, мы будем завершать отопительный сезон", - сказал он.

Он добавил, что ОСМД и предприятия могут самостоятельно принять решение о прекращении подачи тепла, написав соответствующие заявление поставщику услуги.

Напомним, ранее сообщалось о том, что В Киеве с 1 мая на 20% взлетят тарифы для населения на тепло.