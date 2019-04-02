"Женя, подберите слюни": Гладковский назвал причины иска в суд на миллиардера Черняка

Гладковский-младший знает цену своей репутации / Фото: скриншот из видео

На бизнесмена Евгения Черняка подал в суд Игорь Гладковский, сын экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского. Фигурант нашумевшего расследования о махинациях в оборонной сфере утверждает, что предприниматель написал в соцсети пост с необоснованными обвинениями в его адрес.

"Странно видеть бизнесмена в роли прокурора, судьи, вора в законе, дипломированного юриста и Форреста Гампа. Во всех своих проявлениях вы не уважаете презумпцию невиновности и откровенно меня оскорбляете. Надеюсь, это не зависть к тому факту, что ваши блогерские потуги менее популярны, чем мои", - написал он в Facebook.

Гладковский-младший заявил о своем намерении добиваться справедливости в суде и предложил Черняку померяться суммами уплаченных налогов.

"Женя, подберите слюни и готовьтесь к суду… Мне ваш бизнес не интересен, да и налогов мои компании (не отца, а именно мои), платят больше, чем ваши, Женя. Можем померяться, если хотите", - написал новоиспеченный блогер.

По словам Гладковского, он намерен добиться справедливости в любой юрисдикции.

Напомним, ранее Черняк заявил, что намерен решительно ответить в суде сыну бизнес-партнера президент Петра Порошенко, которого подозревают в хищениях в оборонной сфере. Он добавил, что свои интересы в судебной инстанции будет отстаивать самостоятельно, без адвоката.

Как сообщалось, Игорь Гладковский пожаловался на перемены в жизни из-за скандала.