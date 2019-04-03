В Киеве нашли мертвой девушку-диджея

В Киеве в отеле обнаружили мертвой девушку-диджея / kiev.informator.ua

В Шевченковском районе Киева в одном из отелей в номере на кровати нашли мертвой 19-летнюю девушку-диджея.

Девушку обнаружили мертвой в среду утром, 3 апреля, в отеле по адресу ул. Богдана Хмельницкого, 56А, пишет Информатор со ссылкой на данные правоохранителей.

По предварительным сведениям, девушка жила в Мариуполе Донецкой области, на ее теле не нашли следы насильственной смерти.

"…Правоохранители установили, что девушка работала диджеем в клубе. Ночью она познакомилась с парнем и девушкой, с которыми отправилась в отель", — отметило издание.

Напомним, утром 14 марта в Шевченковском районе Киева нашли тело главного консультанта Главного департамента информационной политики Администрации президента Петра Порошенко Александра Бухтатого.