В Нафтогазе засекретили контракт Коболева с внушительной зарплатой

Коболев получает внушительную зарплату, но сумма ее держится в секрете / УНИАН

В компании Нафтогаз Украины отказались предоставить журналистам копию контракта, заключенного между председателем правления Андреем Коболевым и государственным предприятием, обосновав отказ персональными данными, которые не подлежат разглашению.

"Запрашиваемая Вами информация, содержащаяся в контракте от марта 2019 с председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым, является конфиденциальной информацией в значении статей 6 и 7 Закона (о доступе к публичной информации) ..." – сказано в ответе Нафтогаза Украинским новостям.

В письме сказано, что запрашиваемая СМИ информация является данными о физическом лице и защищена законом "О защите персональных данных". Подчеркивается, что данные факты могут разглашаться только с согласия фигуранта запроса или если это обусловлено вопросами национальной безопасности.

В Нафтогазе отметили, что запрос о контракте Коболева может представлять общественный интерес, если будет обнародован вместе с годовой финансовой отчетностью компании.

Читайте такжеКоболев возмутился конкурсом на нового главу Нафтогаза"Дополнительно подчеркиваем, что любой общественный интерес, который может существовать относительно информации, содержащейся в контракте, в частности в части расходов компании, удовлетворяется путем опубликования в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 09.11.2016 №1067 информации о структуре, принципах формирования и размере вознаграждения председателя правления компании одновременно с годовой финансовой отчетностью, а также в рамках раскрытия информации компанией с помощью собственных ресурсов или каналов внешних коммуникаций", - указали в ответе.

В Нафтогазе акцентировали, что для законного предоставления информации основания отсутствуют. Издание уже обжаловало ответ компании в суде и требует обнародовать информацию о размере заработной платы и вознаграждений для Коболева, оговоренных в новом контракте.

Напомним, Кабмин продлил контракт с главой Нафтогаза Андреем Коболевым на год. СМИ писали, что зарплату руководителя сократили вдвое.

Как сообщалось, премьер-министр предлагал снизить "заоблачные" зарплаты руководства "афтогаза" Позднее в Набсовете компании Андрею Коболеву отказались поднимать оклад. До этого в Нафтогазе официально засекретили фамилии представителей руководства, которые получили миллионные премии.