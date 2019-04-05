В Олимпийском будут водить экскурсии в комнату, где Порошенко сдавал анализы

Петр Порошенко сдал кровь на анализы в Олимпийском / Reuters

На НСК Олимпийский будут водить экскурсии в комнаты медицинского и допинг-контроля, где накануне сдавал анализы президент Петр Порошенко.

"НСК Олимпийский меняет привычный маршрут экскурсионных туров и предлагает всем гостям стадиона также посетить комнаты медицинского контроля и допинг-контроля. Экскурсии проводятся ежедневно (за исключением дней матчей) в 11:00, 13:00, 15:00 и 17:00 часов", - сказано в сообщении на сайте спорткомплекса.

Отмечается, что экскурсия по обновленному маршруту будет длиться один час. Обозначена также стоимость билетов: посещение для детей обойдется в 40-50 гривен, для взрослых – 80-100 гривен. Указано, что акция будет длится на протяжении десяти дней – с 6 по 15 апреля.

В спорткомплексе заявляют, что экскурсии можно забронировать, позвонив по указанным на сайте телефонам.

"Воспользуйтесь уникальной возможностью и посетите арену, где происходит история Украины!" – сказано в сообщении.

Напомним, президент Петр Порошенко сдал анализы на Олимпийском. Там усилили охрану, а сам комплекс заполонили журналисты.