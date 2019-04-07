Допросы и обыски: в ПЦУ рассказали, как оккупанты прессуют украинских священников в "ЛНР"

Боевики в Луганске / Reuters

4 апреля в управлении Луганской епархии и Свято-Троицкого кафедрального собора Украинской православной церкви (православной церкви Украины) в оккупированном Луганске были проведены обыски.

По данным управляющего Луганской епархией ПЦУ, епископа Луганского и Старобельского Афанасия (Яворского), из телефонного разговора с секретарем епархии протоиереем Анатолием Назаренко, который находится в Луганске, стало известно, что в рамках проведения операции "Стоп-террор" службы "борьбы с экономическими преступлениями" группировки "ЛНР" во время обыска изъяли церковную и украинскую символику, церковные книги, официальную переписку, а также рабочие компьютеры.

Кроме этого, обыски провели и в частных домах священнослужителей, протоиерея Анатолия Назаренко и иерея Геннадия Курганова.

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"Сейчас по обоим священнослужителей ПЦУ ведут "следственные действия", их допрашивают по 5-6 часов в день, им "рекомендовано" не оставлять Луганск, но не запретили совершать богослужения в Свято-Троицком кафедральном соборе Луганска", - сообщил епископ Афанасий в Facebook.

Напомним, на Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

В апреле 2014 года на востоке нашей страны стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась операция Объединенных сил.

В конце 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным разведки, были уничтожены около 450 боевиков.